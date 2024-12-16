Владимир Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

Стенд Челябинской области по‑прежнему посвящен человеку и его мечте

Пространство открыли после успешной выставки-форума на ВДНХ. Экспозиции 89 регионов страны, которые ранее были представлены на выставке «Россия», переехали в одноименный национальный центр. Здесь прошел XXII Съезд партии «Единая Россия». Владимир Путин обратился к делегатам съезда, подчеркнув важность сплоченности и поддержки народа для развития страны, сообщает ИА ТАСС.

На съезд собрались около двух тысяч представителей со всех регионов, включая Челябинскую область. Президент Владимир Путин, приветствуя участников съезда, подчеркнул важность места его проведения. Он отметил, что Национальный центр «Россия» должен служить для сохранения и продвижения общих ценностей, таких как безопасность, историческая память и духовные традиции.

Центр был открыт 1 июля 2024 года по распоряжению президента. Он собрал экспозиции всех регионов, представленные на выставке-форуме «Россия».

Обновленная выставка в Национальном центре «Россия» открылась в ноябре этого года. Посетителей ждут различные залы, такие как библиотека будущего, зал изобретений и картинная галерея. Сейчас в центре проходит новогодняя программа с праздничными мероприятиями и экскурсиями.

Основной темой стенда Челябинской области стала идея: «Челябинская область начинается с человека и его мечты». Более двух с половиной тысяч школьников и студентов Южного Урала посетили выставку бесплатно. За девять месяцев были проведены десятки мероприятий, включая мастер-классы, концерты и свадьбы. Амбассадором экспозиции стал Станислав Ярушин, известный блогер и шоумен из Челябинска.

«Национальный центр „Россия“ стал местом, где будут представлены экспонаты одноименной выставки. Южный Урал занимает в этом ряду свое, особенное, место. Мы — регион с развитой экономикой и промышленностью, социальной и культурной жизнью, инфраструктурой и, что важно, богатой историей и множеством мест для отдыха и туризма», — отметил участник съезда, первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

Национальный центр «Россия» стал важным местом для представления достижений всех регионов страны и формирования общенациональных ценностей.