Владимир Путин назвал бесполезными попытки изоляции России и Белоруссии

Главы двух стран встретились на космодроме Восточный

12 апреля в День космонавтики на космодроме Восточный состоялись переговоры главы Российского государства Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, энергетики, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как космос. После переговоров Владимир Путин сделал несколько заявлений для прессы, касающихся ситуации на Украине и западных санкций. Глава государства выразил благодарность российским военным и рассказал о ходе спецоперации.

«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно, почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов — это очень хороший показатель. Белоруссия — одна из стран — лидеров по объему товарооборота с Россией», — отметил на встрече Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в условиях санкционной войны с Западом важно углублять интеграцию в рамках Союзного государства.

«Попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет», — отметил президент.

В свою очередь Александр Лукашенко озвучил позицию относительно начала военной спецоперации на Украине. Лидер Белоруссии отметил, что по территории России готовились нанести сокрушительный удар.

«Мы полностью раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада. Мы когда-то решили, что холодная война закончена, и мы будем жить в справедливом мире. Мы так думали, а Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», — высказался Александр Лукашенко.

Владимир Путин назвал происходящее сейчас сломом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза.

«То, что происходит на Украине — это трагедия без всякого сомнения. Много раз говорили, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть! Вот в чем квинтэссенция происходящих событий», — отметил Владимир Путин.

По словам президента, ход специальной военной операции идет по плану.

«Мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно. Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи на Донбассе и Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — выразил благодарность военным президент.

Он пояснил, что задача российских военных — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. Действия в определенных регионах Украины были связаны с планами сковать силы, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. Целью всей операции является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе.

Глава государства резюмировал, что антироссийская истерика дает о себе знать, но время все расставит на свои места.