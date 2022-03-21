Владимир Путин назначил в Челябинскую область пять новых судей

Также новый председатель пришел в Магнитогорский гарнизонный военный суд, а зампредседателя Калининского райсуда перешла в арбитраж

В судейском корпусе Челябинской области — пополнение и перестановки. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых председателей судов разного уровня и федеральных судей. Как следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, на Южном Урале — семь назначений.



Судья Челябинского гарнизонного военного суда подполковник юстиции Сергей Неверович переезжает в Магнитогорск: президент утвердил его назначение председателем Магнитогорского военсуда.

Елизавета Котлярова, в прошлом — судья Центрального райсуда Челябинска, затем зампредседателя Калининского райсуда, перешла на работу в судьи Челябинского областного арбитражного суда.

Кроме того, судьей Златоустовского городского суда стала Венера Жукова, Юлия Першукова получила назначение в Копейский городской суд, Денис Барилко — в Кыштымский городской суд, Анастасия Олейник — в Миасский суд, Альбина Бушина — в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Напомним, в начале марта в Тракторозаводском и Советском райсудах Челябинска появились новые председатели: в Тракторозаводский назначен Григорий Важенин, в Советский — Инна Маркова.