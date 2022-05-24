Владимир Путин назначил пятерых федеральных судей в Челябинскую область

Новые сотрудники появятся в двух районных, двух городских и областном судах

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о назначении федеральных судей. Как следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в Челябинской области состоялись пять назначений.



В Златоустовский городской суд назначен Иван Щелоков, в Копейский — Елена Сурина. В Орджоникидзевском райсуде Магнитогорска будет работать Элина Калинина, суд Красноармейского района пополнился Анастасией Слащевой. Наконец, судьей Челябинского областного суда назначен Петр Домбровский, ранее служивший в Советском районном суде Челябинска.

Все судьи назначены на шестилетний срок.