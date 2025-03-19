Владимир Путин назначил председателя Челябинского областного суда

Также утверждены судьи в городах и районах региона

Президент России Владимир Путин указом назначил шесть судей в Челябинской области. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Председателем Челябинского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Вячеслав Малашковец. Это уже второй срок: пост председателя он занял в 2019 году. В конце 2024-го кандидатура Вячеслава Малашковца была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей.

Кроме того, Владимир Путин назначил Александра Волынкина судьей Верхнеуральского районного суда, Яну Росляк — судьей Златоустовского городского суда, Дарину Закольскую — судьей Трехгорного городского суда. Ирина Лобова назначена судьей Советского районного суда Челябинска.

Судьей Арбитражного суда Челябинской области президент назначил Ольгу Шалькову.