Владимир Путин назначил новых судей в Челябинской области

Президент РФ подписал соответствующий указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких десятках регионов, включая Челябинскую область. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, на шестилетний срок председателем Каслинского городского суда назначен Лапытов Рамиль Халилевич, который ранее являлся председателем Чесменского районного суда, председателем Миасского городского суда уже во второй раз — Барашев Кирилл Вячеславович.

Богатырев Павел Александрович назначен судьей Еткульского районного суда, Кулькова Светлана Григорьевна — Саткинского районного суда, Антоненко Александра Александровна — судьей Тракторозаводского районного суда Челябинска.

Судьями арбитражного суда Челябинской области согласно указу президента РФ назначены Васягина Анастасия Александровна и Сысайлова Елена Александровна.