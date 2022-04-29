Владимир Путин назначил двух председателей федеральных судов Челябинской области

Указом президента РФ утверждены главы Копейского городского и Кусинского районного судов

Руководителем Копейского городского суда на ближайшие годы останется Максим Хребтов, Кусинский районный суд возглавит Анастасия Сюсина. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.



По данным пресс-службы Копейского городского суда, Максим Хребтов является его председателем с 2016 года. Он начинал карьеру в следственных органах МВД, с 2001 года служил судьей Калининского райсуда Челябинска, специализировался на уголовных делах. В 2013 году стал судьей Челябинского областного суда, спустя три года возглавил инстанцию в Копейске.

Кусинский районный суд возглавит Анастасия Сюсина. По данным из открытых источников, с сентября 2018 года она служила судьей в Саткинском городском суде.