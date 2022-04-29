Руководителем Копейского городского суда на ближайшие годы останется Максим Хребтов, Кусинский районный суд возглавит Анастасия Сюсина. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным пресс-службы Копейского городского суда, Максим Хребтов является его председателем с 2016 года. Он начинал карьеру в следственных органах МВД, с 2001 года служил судьей Калининского райсуда Челябинска, специализировался на уголовных делах. В 2013 году стал судьей Челябинского областного суда, спустя три года возглавил инстанцию в Копейске.
Кусинский районный суд возглавит Анастасия Сюсина. По данным из открытых источников, с сентября 2018 года она служила судьей в Саткинском городском суде.