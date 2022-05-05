Владимир Путин наградил топ‑менеджера и рабочего миасского завода

Сотрудники завода крупнопанельного домостроения получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами за заслуги в разных областях граждан Российской Федерации. Как следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в числе прочих отмеченных президентом россиян — два жителя Миасса.



Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получат сотрудники миасского ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (завод КПД). Награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получат формовщик железобетонных изделий и конструкций Роман Мельников и заместитель генерального директора этой компании Ольга Шашлова.

Напомним, в апреле медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен глава Октябрьского района, один из старейших глав муниципалитетов Челябинской области Михаил Молчан.