Владимир Путин наградил госнаградами трех жителей Южного Урала

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации

Портал pravo.gov.ru опубликовал текст указа президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении нескольких десятков граждан со всей страны. Трое отмеченных президентом — жители Челябинской области.



Согласно тексту указа, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший машинист энергоблока филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» Василий Исаев. Звание заслуженного энергетика РФ присвоено электромонтеру оперативно-выездной бригады «Челябинских городских электрических сетей» (филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго») Анатолию Мишарину. Наконец, заслуженным работником пожарной охраны РФ стал начальник ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» Геннадий Ведерников.