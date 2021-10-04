Владимир Путин наградил двух железнодорожниц с Южного Урала

Указом президента РФ женщинам присвоены звания заслуженных работников транспорта

Две сотрудницы Челябинского центра организации работы железнодорожных станций удостоены почетных званий «Заслуженный работник железнодорожного транспорта». Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста документа, звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоены дежурная по станции Бишкиль Челябинского центра организации работы железнодорожных станций Надежда Самарина и начальник станции Тундуш Людмила Тахавиева.