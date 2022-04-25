Владимир Путин наградил челябинского экс‑депутата Бориса Видгофа

Благодарности президента также удостоена министр энергетики региона Татьяна Кучиц

Известный челябинский предприниматель и политик Борис Видгоф награжден Почетной грамотой президента РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.



Борис Видгоф, в прошлом зампредседателя Челябинской городской думы, экс-вице-президент ХК «Трактор» и, пожалуй, известнейший политик Тракторозаводского района, получит Почетную грамоту президента РФ. Как следует из текста указа главы государства — «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Тем же указом благодарность президента объявляется министру тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц и первому заместителю директора Регионального центра оценки качества и информатизации образования Юлии Барановой.