Владимир Путин: «Без суверенной России никакой прочный миропорядок невозможен»

Глава государства рассказал о вопросах стратегической стабильности

Президент Владимир Путин сегодня в ходе выступления перед Федеральным собранием сделал ряд заявлений о внешней политике и попытках нанести стратегическое поражение России. Трансляцию послания главы государства можно посмотреть на сайте ОТВ.

Глава государства начал свое выступление со слов благодарности россиянам, единодушно поддержавшим проведение специальной военной операции. Он призвал все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи героев СВО.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела государства.

«Западу вместо России нужна угасающая земля. Но они не смогли этого добиться»,— подчеркнул президент.

Он отметил, что все задачи СВО будут решены. Президент анонсировал демонстрацию «Сармата» на фронте и подчеркнул, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

«Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Без суверенной и сильной России никакой миропорядок невозможен»,— подчеркнул президент.