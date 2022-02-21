Владимир Путин сегодня примет решение о возможном признании независимости Донецкой и Луганской народных республик

Об этом президент России заявил на внеочередном заседании Совета безопасности РФ

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности, в котором приняли участие все руководители законодательных структур, силовых ведомств, полпреды федеральных округов. На повестке дня стоял один вопрос: признавать ли России независимыми государствами Донецкую и Луганскую народные республики.

Владимир Путин для начала выслушал большинство членов Совбеза. Доклады силовиков описывали ситуацию на границе Донбасса и украинской территории. Как сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, только за последние сутки на границе уничтожены две диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ), один украинский солдат захвачен в плен российскими пограничниками.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что только в ночь на 21 февраля украинской стороной было произведено более 40 артобстрелов по заранее намеченным целям.

«Со стороны Украины на границах с ДНР и ЛНР сосредоточено 59,3 тысячи военнослужащих, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий, 160 реактивных установок залпового огня. В этот перечень не входят националистические батальоны. Они плохо управляются руководством страны и командованием на местах. Отсюда теракты на линиях электропередач, газопроводах, подрывы автомобилей. На данный момент 90% Донецка осталось без воды, 2/3 Луганска — без газа. Обращаю ваше внимание на заявление президента Зеленского о намерении вернуть Украине статус ядерной страны. Возможности в этом у Украины больше, чем у Ирана и Северной Кореи», — сообщил Сергей Шойгу.

Владимир Путин отреагировал на доклады силовиков, заявив, что членам Совбеза понятна ситуация в Донбассе.

«Нам нужно ответить на вопрос о признании Донецкой и Луганской республик», — заметил глава России.

Руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своих выступлениях не раз подчеркнули, что Украина не собирает выполнять «Минские соглашения».

«Не в интересах Зеленского следовать соглашениям, они могут препятствовать его переизбранию на второй срок, а этого он хочет больше всего на свете.

Я хорошо помню 2008 год, когда Россия признала правосубъектность Северной Осетии. Это помогло сохранить жизнь сотням тысяч людей. Сегодня ситуация сложнее: масштаб конфликта с 2008-м несопоставим. Но ситуация и проще, тогда мы не знали, какая будет реакция. А сейчас мы знаем, что будет происходить, все предложения по санкциям звучат из всех утюгов, но мы понимаем и как этому противостоять. Будет трудно, но через некоторое время, при умелом управлении ситуацией, это напряжение будет спадать. Они сами устанут от этой ситуации и будут просить о возвращении к диалогу. Россия для мирового сообщества значит на порядок больше, чем Украина»,

— выступил Дмитрий Медведев.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что 351 депутат ГД из 450 поддержал обращение к президенту о признании Донбасских республик. Остальные парламентарии разделяли это мнение, но сначала хотели сформировать соответствующее постановление МИДа. Володин также напомнил, что за последние годы из ДНР и ЛНР поступило 1,2 миллиона заявок на получение гражданства России. 800 тысяч на сегодня уже удовлетворены.

Секретарь Совбеза в своем выступлении заявил, что переговоры по ситуации в Донбассе нужно вести с США, остальные государства сделают так, как скажут американцы. Патрушев также высказался за признание ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что касающиеся признания республик риски, например, в части санкций Запада, правительству РФ понятны. Мишустин уверен, что «ситуация будет деградировать», а России стоит «катализировать свою позицию».

Выслушав других членов Совета безопасности, Владимир Путин заявил, что решение о правосубъектности непризнанных Донбасских республик будет принято сегодня.

