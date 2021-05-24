Владимир Павлов: «Таких честных и трудолюбивых людей, как на Урале, нет нигде!»

Вице-спикер Законодательного собрания о волонтерстве и о том, как Челябинской области принять вызовы XXI века

Видный законодатель и лидер регионального отделения объединения предпринимателей «Деловая Россия» Владимир Павлов известен не только своими парламентскими инициативами. Опыт работы в Государственной Думе, руководства региональным министерством промышленности и Агентством стратегического развития позволяет ему сегодня говорить в равной мере как о перспективах развития региональной экономики в целом, так и о нуждах простых людей из уральской глубинки. В беседе с Первым областным информационным агентством Владимир Викторович рассказал о своем опыте развития волонтерского движения и о том, почему для Челябинской области металлургия и машиностроение — это всерьез и надолго.

— Президент страны Владимир Путин не раз говорил о важности активного развития волонтерского движения в России. Владимир Викторович, у вас есть собственный волонтерский проект. Расскажите, почему эта тема оказалась близка вам?

— Сам проект родился из акции по раздаче медицинских масок. В начале пандемии весной прошлого года их очень не хватало. И мы завезли более миллиона медицинских масок из Китая на Областной аптечный склад. Часть партии перевезли в Троицк, Чесменский район. Сам я начал раздавать их медицинским работникам, полицейским, а затем и просто всем людям. В этот момент у нас сложились прекрасные отношения с Троицким медицинским колледжем, и к работе подключились студенты. Тогда же решили помочь старикам, которые не могли выйти из дома из-за карантинных ограничений. Мы сформировали для них продуктовые наборы, 10 килограммов каждый: масло, чай, конфеты, тушенка, крупы, макаронные изделия и так далее. Студенты третьего-четвертого курсов развозили продукты одиноко проживающим пожилым людям. Поскольку студенты колледжа — это будущие медики, то мы снабдили их необходимыми приборами. И ребята измеряли пожилым людям давление, сатурацию кислорода в крови, оказывали им иную необходимую предмедицинскую помощь.

Одновременно с этой работой формировался волонтерский кол-центр, куда звонили люди и просили оказать поддержку, проконсультировать. В прошлом году мы приняли 7000 звонков. Люди подключались к движению, предлагали транспорт, формировали наборы. К концу лета появилось название волонтерской акции, которая продолжается и сейчас, — «Акция добра».

— Все помнят, что, кроме дефицита масок, на пике коронавирусной пандемии возникали перебои с поставками в аптеки некоторых препаратов.

— Помню, к нам через социальные сети обратились родственники медика из поселка Ясные Поляны в Троицком районе, которая сама принимала в сутки до 50 человек заболевших. Женщина в итоге сама заболела, и ей не хватало препарата «Цефтриаксон». С такой же проблемой сталкивались и другие.

Мы нашли этот препарат в Самаре, доставили в Челябинск партию и раздавали эти лекарства людям.

Мы подсчитали, что раздали 50 тонн продуктов, 150 тысяч масок. Препараты никто не считал, их просто покупали по мере необходимости и развозили больным. Кроме того, наши волонтеры помогали адресно: где-то продуктами, где-то помогали с уборкой во дворах, пропалывали сорняки. Наша практика была признана одной из лучших в Челябинской области. В итоге к нам присоединился Троицкий филиал агроинженерного университета. Акция выросла до областного масштаба.

Сейчас волонтеры работают не только в Челябинске и Троицке, они везде, где необходима их помощь. В движение вовлечено более 100 молодых волонтеров, среди которых уже не только студенты медицинского колледжа и академии.





Есть и другие акции, которые я поддерживаю; в их числе, например, «Парта героя». В каждом населенном пункте есть знаменитые земляки: участники Великой Отечественной, современных конфликтов. И парта с нанесенным на столешницу портретом и краткой историей подвига служит для ребят напоминанием: их земляк учился в этой школе, сидел за такой же партой, стал героем и трагически погиб, защищая Родину.

— Вы много работали за пределами региона, в частности в Государственной Думе. Такой опыт важен при принятии управленческих решений, поскольку дает возможность сравнивать различные модели развития регионов. Наша область традиционно сильна металлургией и машиностроением. В каком направлении развиваться региону, чтобы принять вызовы XXI века и нового экономического уклада?

— Действительно, наша Челябинская область — это прежде всего металлургия и машиностроение. И потому нам нужно сделать акцент на развитии экологических проектов, о чем говорил наш президент в Послании Федеральному собранию. И эта работа идет: наши экологические инициативы получают поддержку на федеральном уровне, все принятые ранее соглашения с крупными предприятиями реализуются. Более того, по рекомендации губернатора Алексея Текслера промышленные предприятия берут на себя повышенные обязательства: тех результатов по снижению выбросов, которых они должны достигнуть в рамках экологических соглашений в 2024 году, они обещают добиться в 2022 году. Эти изменения к лучшему почувствует вся область.

Машиностроение и металлургия — это то, что должно остаться, потому что это наши налоги и рабочие места. Здесь перед нами стоит задача модернизировать старые производства, открывать новые высокоэффективные и производительные. При этом у нас же есть мощные научно-исследовательские институты, которые позволяют выращивать специалистов любого уровня. К нам едут из других регионов и Казахстана учиться.

У нас прекрасная природа, озера, горы, инфраструктура, отели и рестораны, у нас много театров. У нас проходит большое количество международных фестивалей. Правительство поддерживает эти проекты, как, например, фестиваль «Денис Мацуев представляет…». У жителей области есть возможность увидеть и услышать звезд мировой величины. Кроме того, культура, развитая инфраструктура — это прекрасные точки роста для всей области в сфере туризма. Но самое важное, все это служит необходимым условием для работы молодежи, для ее реализации в самых разных сферах: IT-технологиях, атомной, фармацевтической промышленности, в малом и среднем бизнесе.

Южный Урал на сегодня — один из центров медицинского туризма. У нас есть кардиоцентр, центр офтальмологии, в области прекрасно реализуются проекты ядерной медицины. Это все точки притяжения и точки роста. Средний и малый бизнес должен чувствовать себя комфортно.

Я абсолютно уверен, что самое главное наше богатство — это люди. Таких людей, как на Урале, честных, трудолюбивых и порядочных, нет. Наверное, это и есть уральский характер: он проявляет себя во всем.

— Владимир Викторович, вы упомянули послание президента. Какие темы из недавнего обращения главы государства к верхней палате российского парламента произвели на вас наибольшее впечатление?

— Я для себя отметил беспрецедентно большой объем средств, которые выделяются на социальные программы. В послании президента реализуются многие инициативные проекты «Единой России»: это и выдача инфраструктурных кредитов со сниженной ставкой, это и 100-процентная оплата больничных родителям дошкольников, и пять тысяч передвижных пунктов скорой помощи, и ежемесячные выплаты беременным, компенсация путевок детским лагерям.

Особенно мне понравилась тема с газификацией. Это важно для сельских территорий. Президент сказал, что государство будет оплачивать подведение сетей до границ участков. Знаю, часто у сельских поселений годами нет денег на реализацию готовых проектов. А к тому моменту, когда деньги появляются, проект устаревает. Но когда государство на себя берет подобные обязательства, процесс ускоряется.

— Многое сделано за последние годы для развития здравоохранения. Это и вложения в обновление высокотехнологичного оборудования, и строительство крупных медицинских центров. Но серьезной проблемой остаются кадры. Есть ли рецепт, как стимулировать молодых специалистов после окончания обучения возвращаться в малые города и деревни?

— Вырастить кадры — нужно время, но еще больше времени необходимо, чтобы сформировать у молодежи желание жить на своей земле, в небольших поселках. Мы видим, что государство этим занимается. Это и программа «Земский доктор», и сельская льготная ипотека.





Конечно, проблема не может быть решена сразу, и мы сегодня наблюдаем примеры, когда ФАПы (фельдшерско акушерские пункты. — Ред.) построили, оборудование завезли, а работать некому. Конечно, молодые специалисты поедут туда, где их ждут. И государство предлагает помощь, выплачивая им подъемные, предоставляя жилье. Кстати, уже сейчас при строительстве некоторых ФАПов на уровне проекта предусматривается жилое помещение, по сути, квартира для фельдшера.

И уже можно говорить о тенденции, когда после приобретения определенных компетенций человек возвращается в родные места, где его ждут и готовы предоставить жилье. Функция государства — создать условия, чтобы молодой человек не искал лучшей жизни на стороне, а возвращался туда, где его труд востребован, где он родился и вырос.

— На ваш взгляд законодателя, какие законы необходимы для стимулирования экономики региона?

— В 2020 году мы приняли более 10 законодательных инициатив для снижения налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по упрощенной системе произошло с 10 до 5%, мы снизили транспортный налог, сборы по патентным доходам. Много средств направили для выдачи кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Договорились, что если они не сокращают людей, то им не только проценты по кредитам списываются, но и само «тело» кредита. Это все совершенно реальные вещи, которые помогли бизнесу выстоять в пандемию. Поэтому говорить о том, что какого-то закона не хватает, чтобы помочь бизнесу и экономике, не приходится. В России в целом и в нашей области в том числе налоговая политика достаточно сбалансирована, у нас комфортные условия для ведения бизнеса. Другое дело, что бизнес со своей стороны, я считаю, может и должен активнее вкладывать заработанное в инфраструктуру и в социальный сектор.

— В нацпроекте «Чистый воздух» поставлена задача снижения выбросов в атмосферу минимум на 20 процентов в Челябинске и Магнитогорске. Готовы ли промышленники брать на себя эти обязательства, готовы ли они к жесткому контролю?

— Это уже происходит благодаря соглашениям руководства промпредприятий с правительством области. Эти соглашения стали заключаться в 2017—2018 годах. В преддверии 2020 года, который указом президента был признан Годом экологии, мы делали срез и исследовали, как эти обязательства выполняются. И убедились, они действительно исполняются.

Потом уже губернатор Алексей Текслер предложил промышленникам взять повышенные обязательства, и сроки исполнения сдвинули с 2024 года на 2022 год, на два года раньше. Все промышленные предприятия подписали подобные соглашения, согласились с условиями, хотя они формально не являются обязательными. Но вести себя иначе после слов президента о том, что бизнес должен следовать принципу «намусорил — убери», становится неприемлемо.

Да, по сути своей это добровольные соглашения, но на их исполнение направляют очень большие средства: на вывод старого оборудования, на внедрение новых способов очистки. Власть очень жестко смотрит за исполнением этих обязательств. Все мы понимаем, что повышение качества жизни невозможно без серьезного пересмотра экологической ответственности граждан и бизнеса.

— Владимир Викторович, вы много общаетесь с избирателями. О чем говорят люди на встречах?

— Люди говорят о людском. О том, что волнует конкретно их: разбитая дорога, неосвещенная улица, нехватка аптек или затягивание сроков строительства ФАПа. Как правило, темы, поднимаемые на депутатских приемах, уже реализуются в тех или иных программах. Государство видит, слышит и понимает проблемы людей. Другое дело, что не все можно решить и исправить прямо сейчас. Это понятно: бюджета на все сразу не хватает.

Но 70 процентов вопросов удается решать на месте. Как правило, на моем приеме присутствует замглавы [города или района] или другой руководитель. Вопросы местного характера мы решаем ну если не мгновенно, то очень быстро. Когда удается помочь даже одному человеку, я испытываю радость, а когда удается решить проблему в масштабах целого села или деревни — это неимоверно заряжает энергией, я понимаю, что выбрал верный путь.