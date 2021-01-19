Владимир Мякуш награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации

Вручение награды состоялось сегодня в Кремле



Председатель Законодательного Собрания награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность.



Церемонию награждения по поручению Президента провел первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко.



Благодарностью главы государства отмечен вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

