Визит Валерия Фалькова в Челябинскую область откладывается

Министра науки и высшего образования РФ в столице Южного Урала ждали в пятницу

Ранее правительством Челябинской области анонсировался рабочий визит главы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в столицу региона. Валерий Фальков должен был обсудить ряд вопросов в области просвещения с губернатором Алексеем Текслером, который и пригласил высокопоставленного чиновника в регион. Визит министра был запланирован на предстоящую пятницу, 22 января. Сегодня стало известно, что встреча откладывается.

«Как нам сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, визит откладывается. Срок пока не определен», — пояснили в пресс-службе Минобра региона.

В ходе визита Валерий Фальков должен был посетить вузы Челябинска, обсудить с губернатором Алексеем Текслером и главой регионального Минобра Александром Кузнецовым деятельность научно-образовательного центра, который победил в федеральном конкурсе, и программу стратегического академического лидерства.

В Министерстве образования и науки Челябинской области добавили, что визит не отменен, его просто перенесут на другую дату.