Вице-спикер ЗСО Челябинской области награжден медалью федерального ордена

Президентский указ о награждении Константина Струкова опубликован на официальном портале правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда государственных деятелей, бизнесменов и других отличившихся граждан. Как следует из текста опубликованного на портале правовой информации документа, в числе прочих отмеченных главой государства — заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.



Награжденных несколько десятков человек. Константин Струков попал в группу, которую глава государства отметил «за достигнутые трудовые успехи и и многолетнюю добросовестную работу». В указе Константин Иванович проходит не как законодатель, а как президент ООО «Управляющая компания ЮГК», в числе других Струкову будет вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, Константин Струков возглавляет компанию «Южуралзолото», а затем — «УК ЮГК» с 1997 года. Основным профилем предприятия является добыча золота в Пластовском районе и других территориях. Струков — входит в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

Напомним, 24 августа Константин Иванович попал в информационную повестку региона как меценат: он приобрел и передал в дар Челябинску картину Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов».