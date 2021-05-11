Вице-мэром Челябинска по инвестициям стал профессиональный банковский служащий

Игорь Постнов пришел в муниципальную службу с должности в «УралПромбанке»

С 11 мая заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Игорь Постнов. Он сменил на этом посту Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки в 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.



По данным пресс-службы администрации Челябинска, Игорь Постнов имеет два высших образования: в 1992 году окончил Челябинский государственный педагогический университет по специальности «инженер-механик-исследователь», в 1997 году отучился на экономиста во Всероссийском заочном финансово-экономическом университете. Работал на разных должностях в коммерческих банках «Синтез», «Тюменьэнергобанк», «Альфа-Банк», «КредитУралбанк», «Открытие». Последнее место работы — заместитель председателя правления АО «УралПромбанк».

Напомним, предшественник Игоря Постнова Олег Извеков проработал в должности вице-мэра по экономике меньше года. 18 февраля он был задержан следственными органами по обвинению в получении взятки от директора ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина за содействие в заключении муниципального контракта на поставку тепловизоров. На сегодня Извеков находится под стражей, срок меры пресечения истекает 17 июля 2021 года.