Вице-губернатор Евгений Голицын может войти в новый состав избиркома Южного Урала

Алексей Текслер включил своего заместителя в список кандидатов на должность председателя ответственного за выборы органа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил главе Центризбиркома РФ список кандидатов на должности председателя областной избирательной комиссии и его заместителя. В числе прочих в списке присутствует вице-губернатор Евгений Голицын, подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Как сообщало Первое областное информагентство, в декабре 2016 года у действующего состава облизбиркома под руководством Сергея Обертаса истекает срок полномочий. 18 октября стартовал прием предложений по кандидатурам в новый состав учреждения. Региональная избирательная комиссия будет состоять из 14 человек, по семь кандидатов в итоге должны быть выдвинуты губернатором и Законодательным собранием области. Кандидаты в руководители областного ведомства проходят согласование у руководства ЦИК РФ.

«Я в курсе ситуации. До окончательного решения еще долго: после утверждения кандидатов Центризбиркомом должно быть составлено и опубликовано постановление губернатора, должны сделать свою работу депутаты ЗСО. Так что пока остаюсь в прежней должности и продолжаю выполнять свои обязанности», — заявил Первому областному информагентству Евгений Голицын.

Напомним, в качестве вице-губернатора Евгений Викторович курирует южные территории Челябинской области. До того он возглавлял аппарат губернатора и правительства региона.