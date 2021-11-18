Депутат Законодательного собрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил региональное отделение ЛДПР. Он уже анонсировал переформатирование деятельности партии на Южном Урале. Как отметила пресс-служба регионального отделения партии, кандидатура лидера южноуральских либерал-демократов согласовывалась с Высшим советом.
В отделении завершены всю юридические процедуры. Виталия Пашина предложил координационный совет реготделения, назначение ранее согласовал Высший совет партии. Напомним, что Виталий Пашин уже руководил региональным отделением партии с 2013 по 2017 год, а затем продолжал курировать область от фракции. В этом году он сменил статус депутата Госдумы на региональный. На время работы Пашина в Госдуме областным отделением партии руководил Алексей Беседин.
«Работа для меня не новая, с этого партийного поста я ушел работать в Государственную думу, продолжая курировать Челябинскую область. Каждую неделю прилетал в регион, постоянно был на связи с жителями и представителями партии здесь. Все могли наблюдать — после выборов я, как и обещал, продолжил свою работу. Продолжает работу и ЛДПР, но, очевидно, региональному и местным отделениям нужно переформатировать свою деятельность», — прокомментировал сам Виталий Пашин.
Он сообщил, что уже сейчас обсуждает варианты развития и с Москвой, и с активистами на местах.