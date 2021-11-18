Виталий Пашин возглавил Челябинское региональное отделение ЛДПР

Депутат уже был руководителем областной партийной ячейки

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил региональное отделение ЛДПР. Он уже анонсировал переформатирование деятельности партии на Южном Урале. Как отметила пресс-служба регионального отделения партии, кандидатура лидера южноуральских либерал-демократов согласовывалась с Высшим советом.

В отделении завершены всю юридические процедуры. Виталия Пашина предложил координационный совет реготделения, назначение ранее согласовал Высший совет партии. Напомним, что Виталий Пашин уже руководил региональным отделением партии с 2013 по 2017 год, а затем продолжал курировать область от фракции. В этом году он сменил статус депутата Госдумы на региональный. На время работы Пашина в Госдуме областным отделением партии руководил Алексей Беседин.

«Работа для меня не новая, с этого партийного поста я ушел работать в Государственную думу, продолжая курировать Челябинскую область. Каждую неделю прилетал в регион, постоянно был на связи с жителями и представителями партии здесь. Все могли наблюдать — после выборов я, как и обещал, продолжил свою работу. Продолжает работу и ЛДПР, но, очевидно, региональному и местным отделениям нужно переформатировать свою деятельность», — прокомментировал сам Виталий Пашин.

Он сообщил, что уже сейчас обсуждает варианты развития и с Москвой, и с активистами на местах.