Виталий Пашин станет депутатом ЗСО Челябинской области

Свои полномочия прекращает депутат Оксана Астапенкова

Оксана Астапенкова сложила мандат депутата Законодательного собрания. Решение было принято в ходе региональной партийной конференции челябинского отделения ЛДПР. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе партии.

«По моему мнению, необходимо провести глубокий анализ деятельности всех наших депутатов МСУ, при необходимости спланировать для них образовательную программу, а главное — помочь депутатам и координаторам в решении проблем, с которыми к ним идут жители. По итогу встречи ответственность за данное партийное направление единогласно принято возложить на меня. Работа предстоит большая, ответственная, поэтому я приняла решение о сложении полномочий депутата, но остаюсь работать в Законодательном собрании региона во благо моих земляков и поддержки депутатов», — сообщила Оксана Астапенкова на своей странице в соцсети.

По данным собственных источников ИА «Первое областное», ее место займет депутат Госдумы Виталий Пашин, который в 2020 году на выборах в ЗСО был в списках ЛДПР.

Официально информацию в региональном отделении ЛДПР и сам Пашин не подтверждают. Сообщается, что решение о предоставлении мандата будет принимать партия.

Напомним, ранее Владимир Павлов и Олег Голиков официально прекратили свои полномочия депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Каждый из них освобожден от должности заместителя председателя областного парламента. Заявления были поданы в связи с их избранием в Государственную думу РФ.