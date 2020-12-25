Виктору Тупикину присвоено звание «Заслуженный строитель Челябинской области»

Алексей Текслер подписал сегодня соответствующее постановление

Губернатор присвоил звание «Заслуженный строитель Челябинской области» Виктору Тупикину. Перед отставкой министр строительства и инфраструктуры высоко оценен за деятельность по реализации единой государственной политики области в строительной отрасли. Это не первое почетное звание Виктора Александровича. В 2008 году ему присвоено звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства», среди наград он имеет медаль имени А. А. Николаева и грамоту Губернатора Челябинской области. В должности министра строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин проработал с января 2015 года, ранее он возглавлял министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства области.