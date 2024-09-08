Виктор Потуремский: «Люди голосуют прежде всего за результат и эффективную политику»

По мнению гендиректора Центра стратегического планирования, избиратель сегодня — высококвалифицированный заказчик

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский пообщался с южноуральцами на тему выборов в регионе. Среди участников встречи в Штабе общественной поддержки Челябинской области были кандидаты в депутаты, действующие депутаты, участники спецоперации, молодежь, сообщает пресс-служба Штаба.

Как социолог Виктор Потуремский отметил, что результаты, которые получит партия на региональном уровне, по сути, покажут, «с чем партия пойдет на выборы в 2025–2026 годах, что будет происходить с народной программой и каким образом это будет оценено в первую очередь избирателями».

По его словам, работа с избирателями стала работой с высококвалифицированными заказчиками. А в обществе происходит осознание того, что власть не просто справляется, а справляется эффективно с очень серьезными вызовами для страны и регионов.

«И результат мы видим и на уровне губернаторских кампаний, и на выборах в муниципалитеты. Люди голосуют прежде всего за результат и эффективную политику», — отметил он.

Виктор Потуремский также оценил ситуацию в Челябинской области.

«Регион, в котором были и элитарные конфликты, и коррупционные скандалы, и очень трудная повестка, связанная с экологией региона. Сегодня с этими вопросами справляются очень хорошо. И даже в текущую кампанию областная власть показала, что может действовать эффективно», — отметил он.