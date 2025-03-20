Валерий Нигматуллин возглавил ГУ лесами Челябинской области

Фактически он руководит ведомством почти три с половиной года

Руководитель Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин избавился от приставки «исполняющий обязанности». Накануне, 19 марта, глава региона Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.

Напомним, Валерий Нигматуллин фактически возглавляет ведомство с ноября 2021 года, после назначения предыдущего руководителя Сергея Лаврова заместителем министра экологии региона.

Валерий Нуретдинович работает в ведомстве с 2007 года: после руководства Шершневским лесхозом пришел на должность заместителя начальника Главного управления лесами Челябинской области. С 2015 года был первым заместителем руководителя управления.