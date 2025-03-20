Руководитель Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин избавился от приставки «исполняющий обязанности». Накануне, 19 марта, глава региона Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.
Напомним, Валерий Нигматуллин фактически возглавляет ведомство с ноября 2021 года, после назначения предыдущего руководителя Сергея Лаврова заместителем министра экологии региона.
Валерий Нуретдинович работает в ведомстве с 2007 года: после руководства Шершневским лесхозом пришел на должность заместителя начальника Главного управления лесами Челябинской области. С 2015 года был первым заместителем руководителя управления.