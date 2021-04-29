Валерий Гартунг закрывает свой благотворительный фонд

Политику придется действовать через суд

Лидер реготделения «Справедливой России — За Правду» на Южном Урале Валерий Гартунг разместил в соцсетях заявление о намерении ликвидировать свой Детский благотворительный фонд. В разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства политик объяснил, что ему «надоело кормить чиновников».

«За последние годы законодательство в отношении любых юридических лиц, а особенно общественных организаций, сильно ужесточилось. Некоммерческим организациям приходится делать, на мой взгляд, совершенно бессмысленные вещи», — объяснил свое решение Валерий Гартунг в социальных сетях.

Работа фонда, по словам справедливоросса, не пострадает: Валерий Карлович пояснил Первому областному информагентству, что в последний год он не перечислял туда свои деньги, а направлял их напрямую туда, куда считал нужным.

«Я просто пишу в последнее время заявление в бухгалтерию — направить часть моей зарплаты на какой-то проект. Так весной перечислял деньги на строительство храма, в прошлом году — финансировал покупку оборудования и масок для борьбы с коронавирусом», — объяснил Валерий Гартунг.

Он также перечислил конкретные претензии к контролирующим ведомствам. Так, по словам политика, фонд наказывали за то, что формальный руководитель фонда, супруга политика Марина Гартунг, не была там трудоустроена и не получала зарплату. Кроме того, закон требует, чтобы не менее 80 процентов собранных благотворительной организацией средств были потрачены в том же году, а это затрудняет планирование.

По словам Гартунга, только стоимость ежегодного аудита фонда начинается от 50 тысяч рублей. И ликвидировать организацию в несудебном порядке невозможно.

Детский благотворительный фонд Гартунга организован в 1998 году. Ужесточение контроля за работой некоммерческих организаций, по словам политика, началось в середине прошлого десятилетия.