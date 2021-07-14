Валерий Гартунг выдвинулся в депутаты Госдумы по Коркинскому округу

Политик подал документы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Валерий Гартунг подал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы по Коркинскому одномандатному округу № 191. Об этом в среду, 14 июля, сообщил сам депутат на своей странице в соцсети «Вконтакте».

В округ входят Ленинский и Советский районы Челябинска, Копейск, Еманжелинск, Южноуральск, Коркино, Октябрьский, Еткульский и Увельский районы.

«Я сам живу в этом округе, знаю его проблемы и готов защищать интересы его жителей», — написал Валерий Гартунг.

Ранее на съезде партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве назвали кандидатов на выборах в Госдуму от Челябинской области. В список, который возглавит депутат Валерий Гартунг, вошли 10 человек.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.