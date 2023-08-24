В ЗСО отклонили инициативу проведения прямых выборов глав Челябинска и Коркинского округа

Парламентарии не увидели убедительных аргументов в пользу этого решения

Заксобрание Челябинской области на заседании в четверг, 24 августа, отклонило рассмотрение законопроектов о возврате к системе прямых выборов глав в Коркинском округе и в Челябинске. С такой инициативой ранее выступила фракция «Справедливой России» в ЗСО. Она пыталась убедить своих коллег в том, что система, когда депутаты выбирают главу, оказалась неэффективной. Правда, с этой позицией не согласилось большинство депутатов областного парламента. О полемике, развернувшейся сегодня в Законодательном собрании, — в материале Первого областного информагентства.

Парламентарии из фракции СРЗП, представляя свои инициативы, ссылались на общественные организации и партии из ряда районов, которые якобы хотят вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Будто бы нынешние главы, избранные представителями тех же жителей, не несут ответственности перед избирателями, с ними случаются коррупционные скандалы. Только вот их коллегам из других фракций стало непонятно: почему прямые выборы нужно возвращать только в Челябинске и в Коркино?

«Было утверждение о том, что выбранные представительными органами главы не несут ответственность перед жителями. Оно не соответствует действующему законодательству. Главы ежегодно отчитываются перед депутатами: два „неуда“ — и удаляются в отставку. Более того, в соответствии с законом, губернатор имеет право объявить главе взыскание или удалить в отставку за те или иные упущения в его работе», — заявил на заседании глава комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Что касается коррупции, то председатель профильного комитета, который в прошлом несколько лет трудился прокурором Челябинской области, привел интересную статистику. За период действия прямых выборов к уголовной ответственности был привлечен 41 глава.

«У меня все эти фамилии есть, потому что по прошлой работе я с этим был связан. Дело даже не в том, как избрать, а какой глава и какие у него есть возможности для реализации полномочий. Да, коррупционные преступления — это нехорошо. Но, уважаемые коллеги, это не зависит от способа избрания главы», — сказал парламентарий.

Также Анатолий Брагин обратил внимание, что выборы глав на основе конкурса — это не изобретение Челябинской области, а общая тенденция для всей страны. Глав областных центров сейчас выбирают напрямую в пяти регионах: это Тыва, Якутия, Хакасия, Чукотка и Хабаровский край. В этом году прямые выборы градоначальника отменили в Новосибирске.

«Никто не отрицает возможность избрания глав муниципальных образований в обозримой перспективе на муниципальных выборах. Но это не значит, что нужно сейчас спонтанно принимать решения о смене системы выборов без глубокого анализа состояния местного самоуправления, проработки всех вопросов. Члены комитета приняли решение рекомендовать Законодательному собранию отклонить данную законодательную инициативу», — резюмировал глава комитета.

Перед голосованием спикер Заксобрания Олег Гербер тоже заметил несостыковки в аргументации инициаторов этих изменений.

«Коллеги говорили о повышенном интересе к прямым выборам в муниципальных образованиях. Мы тут посмотрели статистику: в Томске перед отменой явка на прямых выборах главы составляла менее 19%, а в Новосибирске на последних выборах явка составила 20%. При этом второе место в Новосибирске занял руководитель штаба господина Навального (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. — Прим. ред.), который, как вы знаете, признан экстремистом и находится в местах лишения свободы по приговору суда. Это история, когда при такой низкой явке совершенно случайно возможен победитель из такой категории», — подчеркнул председатель ЗСО.