В ЗСО Челябинской области появится руководитель аппарата

Изменения в структуре Заксобрания одобрены комитетом по бюджету и налогам регионального парламента

Структура Законодательного собрания Челябинской области будет изменена: на ближайшем пленарном заседании, 28 октября, депутаты ЗСО рассмотрят вопрос о введении должности руководителя аппарата, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе парламента региона. Новая штатная единица должна разгрузить председателя.



Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания уже рассмотрел предложение о введении новой должности — руководителя аппарата ЗСО. Занявший это кресло человек должен будет взять на себя решение ряда административных и хозяйственных вопросов, которые до сих пор находились в ведении председателя собрания. Таким образом, спикер будет разгружен и сможет вплотную заняться законотворческой деятельностью.

«Пока решение одобрено только на заседании комитета. На общем заседании оно должно быть утверждено уже на уровне ЗСО. После этого будет объявлен конкурс на замещение новой вакансии», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Законодательного собрания.

Пока в ЗСО не раскрывают, кто будет претендовать на должность руководителя аппарата.