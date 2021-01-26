В ЗСО Челябинской области определились с кандидатом в новый состав Центризбиркома РФ

Региональный парламент намерен поддержать куратора соседнего Башкортостана

В марте 2021 года истекает срок полномочий действующего состава Центральной избирательной комиссии России. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты и губернатор Алексей Текслер определились, кого хотели бы видеть в новом составе ЦИК, формирование которого уже началось. 28 января на очередном заседании ЗСО депутаты намерены поддержать кандидатуру действующего члена Центризбиркома Евгения Шевченко.



«Состав Центризбиркома формируется на пять лет по принципу „три по пять“. Пятерых членов назначает президент России, пятерых — Госдума и пятерых — Совет Федерации. Причем сенат ориентируется на пожелания регионов. Я решение наших депутатов и губернатора одобряю. Лично знаком с Евгением Александровичем, он серьезный специалист и хороший человек», — прокомментировал Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

Напомним, в 2016 году, при формировании действующего ныне состава ЦИК, куратором Челябинской области стал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Впоследствии регион передали под крыло Сиепшаха Шапиева.

По данным Центрального избиркома, Евгений Шевченко работает там еще с 2007 года. В 2009—2016 годах он представлял в комиссии партию «Патриоты России», был членом с правом совещательного голоса. В последние пять лет курирует семь регионов РФ: Республики Карачаево-Черкесскую, Карелию и Башкортостан, Приморский край, Орловскую, Тамбовскую и Тульскую области. Как "куратор" субъектов федерации, каждый член ЦИК должен участвовать в формировании местных избиркомов, взаимодействовать с отделениями партий и группами граждан, выдвигающих своих кандидатов на очередные выборы, помогать взаимодействию региональной и Центральной комиссий.