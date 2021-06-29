В Златоустовском округе на выборы в Госдуму выдвинулся экоактивист

Владислав Шубин — первый самовыдвиженец в горнозаводской зоне Челябинской области

В Златоустовском одномандатном избирательном округе заявление об участии в выборах в Госдуму подал экоактивист Владислав Шубин, сообщает пресс-служба областного избиркома.



Владиславу Шубину 46 лет, он живет в Златоусте. С весны 2021 года представляется экспертом общественной организации «ЭКО Порядок». Судя по постам в соцсети «Вконтакте», решение идти на выборы Шубин принял как минимум в середине мая: тогда он разместил сообщение с призывом выбирать в Госдуму достойных людей и ратовал за принятие закона о распределении доходов от нефти и направлении средств в пенсионный фонд.

Шубин — первый самовыдвиженец в Златоустовском округе. Известно, что здесь будут баллотироваться действующий депутат Госдумы Олег Колесников («Единая Россия»), депутат Миасского горсобрания Павел Логинов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), экс-депутат челябинской думы Константин Нациевский (КПРФ) и общественница из Миасса Валентина Комкова («Яблоко»).

Напомним, сегодня, 29 июня, свои партийные списки и личности кандидатов-одномандатников должны раскрыть партии «Зеленая альтернатива» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».