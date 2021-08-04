4 августа избирательная комиссия по Златоустовскому одномандатному округу зарегистрировала четверых кандидатов в депутаты Государственной думы, сообщает пресс-служба областного избиркома. В предвыборную гонку официально вступили руководители региональных отделений ЛДПР и «Российской партии пенсионеров».
По данным пресс-службы облизбиркома, документы о регистрации успешно сдали действующий депутат Госдумы, лидер областного отделения ЛДПР Виталий Пашин. Кроме того, зарегистрирован руководитель отделения «Партии пенсионеров», депутат ЗСО Челябинской области Степан Фирстов. Также в кампанию в Златоустовском округе официально включились ветеран челябинской политики, член КПРФ Константин Нациевский и предприниматель Денис Лезин («Новые люди»).
Напомним, 4 августа — крайний срок подачи документов для регистрации кандидатами-одномандатниками. Окончательные списки зарегистрированных участников думской кампании станут известны 15 августа.