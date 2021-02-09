В Златоусте уволен начальник управления ЖКХ администрации округа

Новый руководитель направления еще не назначен

Сегодня Андрей Копорушкин, занимавший должность начальника ЖКХ администрации округа длительное время, покинул свой пост. Чиновник уволен с занимаемой должности по инициативе работодателя — главы округа.

«Глава Максим Пекарский предъявляет высокие требования к качеству работы по всем направлениям. В этом году в округе предстоит провести большой объем работы: в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ будет полностью реконструирована центральная улица, город ждет ремонт дорог, благоустройство и плановые ремонты тепло- и водосетей. Кандидатура нового ответственного за ЖКХ будет представлена в ближайшее время после всех процедур согласования», — прокомментировал ИА «Первое областное» советник главы округа по информационной политике Алексей Коновалов.

Он также заверил, что жилищно-коммунальное хозяйство Златоуста не пострадает за период работы «обезглавленного» управления.

Напомним, Златоуст претендует на звание одного из самых благоустроенных городов региона. По итогам прошлого года златоустовский парк «Молодежный» вошел в сборник лучших практик благоустройства от Фонда развития моногородов.