В Златоусте скончался экс‑депутат ЗСО Челябинской области

Константин Сомотов болел последние два года

В Златоусте скончался экс-депутат ЗСО, бывший коммерческий директор Златоустовского металлургического завода Константин Сомотов. Об этом Первому областному информагентству сообщил экс-глава города Вячеслав Жилин.



«Очень печальная новость пришла сегодня. Ушел из жизни Константин Борисович Сомотов. Активист со студенческой скамьи, производственник, новатор, депутат Городского Собрания и Законодательного Собрания Челябинской области. И всегда — патриот Златоуста, мгновенно откликавшийся на любые новые и интересные идеи или на просьбы о помощи. Что лично для меня выделяло Константина Борисовича — это его открытость, простота и какой-то только ему присущий оптимизм, которым он вдохновлял и заряжал всех вокруг», — написал Вячеслав Жилин в своих аккаунтах в соцсетях.

В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» Жилин также сообщил, что последние два года Константин Сомотов сильно болел, он скончался в возрасте 69 лет.

Сомотов родом из Тбилиси. В 1974 году он окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), работал разливщиком стали на ЧМЗ. После службы в армии переехал в Златоуст, устроился мастером на местный машиностроительный завод. К концу 1990-х стал заместителем гендиректора ЗМЗ и депутатом городского собрания. В 2000—2005 годах — депутат Законодательного собрания Челябинской области третьего созыва.

Редакция Первого областного информагентства приносит свои соболезнования родным и близким покойного.