Инициативу Алексея Текслера по введению субсидий на газификацию поддержали в Заксобрании региона

Отдельные категории граждан получат по 60 тысяч рублей после установки оборудования в домах

Сегодня депутаты комитета по социальной политике Законодательного Собрания области рассмотрели проект закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования». Законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером и направлен на социальную поддержку жителей области.

В соответствии с документом одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами могут получить единовременную выплату на покупку внутридомового газового оборудования и работ по его установке. Мера социальной поддержки предполагает выплату до 60 тысяч рублей.

Депутаты комитета поддержали законопроект и рекомендовали Законодательному Собранию принять предложенный проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.