В Заксобрании Челябинской области назначен новый руководитель аппарата

Им стала замуправляющего делами губернатора и правительства региона Нана Швелидзе

Руководителем аппарата Законодательного собрания Челябинской области стала Нана Швелидзе. Заместитель управляющего делами губернатора и правительства региона выиграла конкурс, объявленный 7 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Заксобрания 26 января.

Всего к участию в конкурсе были допущены пять человек. 21 января участники прошли тестирование, 25 января в режиме видео-конференц-связи прошло собеседование. По результатам этих двух методов оценки и был выбран победитель конкурса.

Новый руководитель Заксобрания Челябинской области, согласно документу, будет работать по бессрочному контракту.

Напомним, в конце декабря 2021 года на последнем заседании Заксобрания были выбраны новые заместители председателя. Ими стали Олег Гербер, Павел Шиляев и Павел Киселев. Также депутаты утвердили председателем комитета по строительной политике и ЖКХ Алексея Денисенко.