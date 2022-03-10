В Верхнеуральске объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра

Александр Лысов в начале марта написал заявление о снятии с него полномочий руководителя территории

Глава Верхнеуральского городского поселения Александр Лысов в начале марта написал заявление о снятии с него полномочий руководителя территории. Об этом сообщили в пресс-службе Верхнеуральского района.

Местный Совет депутатов 2 марта объявил конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы городского поселения. Документы от претендентов в кандидаты принимаются с 14 по 24 марта включительно по адресу: г.Верхнеуральск, ул.Карла Либкнехта, 52. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(35143)2-28-30.

Сам конкурс будет проводиться 22 апреля в 14:00 в здании администрации Верхнеуральского городского поселения.