В Верхнем Уфалее определились с кандидатами на пост главы

В округе закончилось заседание комиссии по конкурсному отбору

26 января депутаты округа выберут нового главу между Сергеем Тарасовым и Александром Плехановым. Напомним, оба кандидата знают округ не понаслышке, они проработали в должности заместителей руководителя: Тарасов отвечал за социальные вопросы, а Плеханов работал заместителем главы по общим вопросам.

«Комиссия рассматривала четыре критерия отбора кандидатов: наличие образования, опыт работы, итоги тестирования и программы развития округа. Прошедшие кандидаты набрали намного больше баллов и предложены Собранию депутатов на голосование», — прокомментировал председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Станислав Мошаров.

Пенсионерка Галина Зырянова и директор МУП «Энергетик» Андрей Ефремов не набрали нужного количества баллов. Андрей Туркин, пятый кандидат, не явился на заседание.