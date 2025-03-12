В Верхнем Уфалее приступил к работе новый градоначальник

Городской округ возглавил экс‑депутат Ленинского районного совета Челябинска Андрей Рябенко

Сегодня, 12 марта, к работе в должности главы Верхнего Уфалея приступил бывший депутат из Челябинска Андрей Рябенко. Накануне его кандидатуру единогласно поддержали депутаты городского округа, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На этом посту 59-летний Андрей Рябенко сменил Сергея Ханина, который исполнял полномочия градоначальника после отставки Сергея Тарасова.

Андрей Рябенко — уроженец Челябинска, в 1986 году закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 1999 году — ЧелГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014—2019 годах был депутатом Ленинского районного совета. (Биография из открытых источников.)

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что новый глава также избран в Чебаркуле.