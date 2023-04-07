В УрФО обсудили подготовку специалистов по борьбе с киберугрозами

Владимир Якушев провел заседание координационного совета по информационной безопасности

В Уральском полпредстве сегодня, 7 апреля, обсуждали вопросы подготовки кадров в области информационной безопасности. Особое внимание обратили на проблемы, с которыми при подготовке специалистов по кибербезопасности сталкивается высшее образование, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

По словам полпреда Владимира Якушева, президент страны утвердил ряд мер для усиления информационной безопасности: переход на российские программные средства, используемые на объектах критической информационной инфраструктуры, а также замещение программно-аппаратных комплексов, произведенных в недружественных государствах.

«Успешно решить поставленные главой государства задачи мы сможем только в том случае, если за их реализацию и последующее управление будут отвечать грамотные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом», — подчеркнул полпред.

На заседании совета руководители цифровой трансформации регионов Уральского федерального округа представили свои наработки по вопросу целевой подготовки и переподготовки специалистов по кибербезопасности. Участники совещания согласились, что необходима кооперация в вопросах образовательной подготовки и разработке учебных курсов как между вузами, так и между органами власти и образовательными организациями.