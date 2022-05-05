В управление молодежной политики Челябинской области назначен новый заместитель

Теперь ГУМП ищет специалиста в отдел поддержки молодежных инициатив

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового заместителя начальника регионального управления молодежной политики. Повышение получил сотрудник ведомства Алексей Хрущев, следует из текста документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.



До сих пор Алексей Хрущев работал начальником отдела поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества ГУМП по Челябинской области. Интересно, что еще 22 апреля Хрущев и начальник управления Светлана Калимуллина разместили в соцсетях информацию о конкурсе на соискание должности старшего специалиста отдела поддержки молодежных инициатив. Очевидно, в ведомстве произошло повышение по цепочке и в отделе образовалась кадровая дыра.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о формировании при управлении молодежной политики автономной коммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Новое АНО должно также заняться развитием проектов и инициатив молодых южноуральцев, то есть создается как раз в помощь бывшему подразделению Алексея Хрущева.