В УК РФ появится наказание за призывы работать против России

Законопроект одобрен комитетом Думы по госстроительству и законодательству

Депутаты комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовали коллегам принять законопроект о дополнении в Уголовном кодексе РФ. Предлагается ввести новую статью «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



По данным пресс-службы Госдумы, новый законопроект вводит уголовную ответственность за публичные призывы к действиям, направленным против безопасности России. Максимальное наказание составит семь лет лишения свободы и штраф до 2,5 миллиона рублей.

Авторы законопроекта, депутаты Василий Пискарев и Андрей Картаполов, предлагают также предусмотреть уголовную ответственность за участие россиян в боевых действиях против интересов страны за рубежом. Такое преступление будет наказываться лишением свободы до 20 лет и штрафом до 500 тысяч. Кроме того, госизменой будет считаться переход на сторону противника во время вооруженного конфликта.

Наконец, предлагается ввести наказание за тайное сотрудничество гражданина РФ с зарубежными спецслужбами — до восьми лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Напомним, ранее Госдума принимала законопроекты об уголовной ответственности за дискредитацию российских Вооруженных сил и дипломатов.