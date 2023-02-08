В участковые избиркомы Челябинской области наберут больше 20 тысяч человек

Новым составам УИКов предстоит работать на выборах всех уровней ближайшие пять лет

10 февраля в избирательной комиссии Челябинской области пройдет совещание с представителями политических партий. Участники обсудят вопрос набора сотрудников в новые участковые избирательные комиссии (УИК), сообщает пресс-служба облизбиркома.



Прежний состав УИКов был набран в 2018 году, то есть прошел весь избирательный цикл от выборов президента РФ до депутатов Госдумы.

Срок полномочий действующих комиссий истекает в июне 2023 года, так что облизбиркому предстоит отобрать более 20 тысяч новых кандидатов в 2175 УИКов по всему региону. Эти люди будут работать до 2028 года. В их задачи, например, войдет обеспечение выборов президента РФ и губернатора Челябинской области в 2024 году, кампаний по избранию нового состава ЗСО (2025 год) и Госдумы (2026 год), и это не считая избирательных процессов на местном уровне.

Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, на совещании 10 февраля пройдет практикум по формированию УИКов, представителям политических партий расскажут о требованиях к оформлению документов кандидатов от региональных отделений.