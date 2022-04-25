В центре Челябинска из автомобилей выстроили слова «1 Мая» и символ Z

Профсоюзы Южного Урала присоединились к всероссийскому первомайскому автопробегу

Представители Федерации профсоюзов Челябинской области стали частью крупнейшей за последнее десятилетие первомайской акции: колонна челябинцев присоединилась к автопробегу объединения независимых профсоюзов России (ФНПР). Этому событию был посвящен митинг, прошедший 25 апреля на площади Революции в Челябинске, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, 12 апреля во Владивостоке стартовал всероссийский автопробег ФНПР. Участники проедут через всю страну, чтобы принять участие в шествии профсоюзных организаций 1 мая в Москве. Затем путешественники разделятся на две колонны и двинутся в Волгоград и Севастополь, где вольются в состав участников местных парадов в День Победы. Пробег проходит под девизами «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».

На площади Революции в Челябинске собрались представители профсоюзных организаций работников образования, культуры, здравоохранения, автомобильного транспорта и дорожного строительства, сельского хозяйства, сфер энергетики и жизнеобеспечения и многие другие. Здесь же — группы ветеранов, молодежных организаций и даже реконструкторы в военной форме и гражданской одежде времен Великой Отечественной войны.

Главной фишкой мероприятия стала выставка ретроавтомобилей. А из машин прибывших в Челябинск участников автопробега на площади составили символ Z и слова «1 Мая!».

«Здесь сегодня не только профсоюзы и представители трудовых коллективов, но и общественные организации, молодежь, ветераны — все, кому небезразлично будущее нашей страны. Все мы видим, в каком непростом положении оказалась Россия. Понимаем, что только сильная экономика и повышение благосостояния человека труда могут помочь сделать качественный рывок в развитии нашей страны. Мы полностью поддерживаем действия президента по сплочению страны. Мы понимаем, что только консолидация всех здоровых сил общества поможет преодолеть те неприятности, с которыми мы сейчас столкнулись. Урал — опорный край державы. Урал — это мощь профсоюзов России!» — обратился к собравшимся руководитель областной федерации профсоюзов Олег Екимов.

Выступивший вслед за ним председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков напомнил, какую роль сыграла промышленность Челябинской области в победе в Великой Отечественной войне.

«Страна заявляет о своей самобытности и праве на существование. Это пример для всего мира. И здесь, на площади Революции, сейчас начинается все, что будет хорошего в жизни Челябинской области в ближайшее время», — заявил Сергей Буяков.

По словам Олега Екимова, сегодня прошли аналогичные митинги в Тюмени и Кургане. Челябинцы, присоединившиеся к автопробегу, после мероприятия отправились в Екатеринбург, чтобы принять участие в окружном митинге профсоюзов.