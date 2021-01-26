В Центральном районе Челябинска утвердили нового делегата в городскую думу

Сменщицу Дмитрия Тарасова представят депутатам 16 февраля

26 февраля депутаты Центрального райсовета Челябинска утвердили в качестве нового делегата в городскую думу Тамару Телелюеву, директора коррекционной школы № 127 для слабовидящих детей. В пресс-службе челябинской думы Первому областному информагентству подтвердили, что 16 февраля, на очередном заседании городского парламента, кандидатуру должны будут утвердить. Тогда же будет определено, в какие комиссии войдет новый депутат.



Напомним, Тамара Николаевна была выдвинута в думу 21 января фракцией «Единой России» Центрального райсовета. Она заменит Дмитрия Тарасова, который в декабре сложил с себя депутатские полномочия и перешел на работу в министерство здравоохранения области. Поскольку Тарасов был не рядовым депутатом, а заместителем председателя и руководителем комиссии по местному самоуправлению, в думе после его ухода образовалось сразу три вакансии. Пока обязанности вице-спикера временно исполняет депутат Иван Горнов, председателя комиссии — Виталий Родионов. Постоянные руководители также должны быть утверждены 16 февраля.