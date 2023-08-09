В Троицком районе Тимура Мухамедьярова выбрали главой администрации

Все депутаты проголосовали за его кандидатуру

В среду, 9 августа, собрание депутатов Троицкого района на внеочередном заседании выбрало главу муниципалитета. Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации района, кресло главы на ближайшие пять лет вновь займет Тимур Мухамедьяров. Его кандидатуру единогласно поддержали все муниципальные парламентарии, то есть 13 депутатов. Тимур Мухамедьяров будет руководить территорией следующие пять лет.

Переизбранный глава впервые занял этот пост в 2018 году, когда сменил Людмилу Шаталову, ушедшую в досрочную отставку по собственному желанию. До этого он трудился в качестве заместителя главы района по финансам.

В этом году на пост руководителя муниципалитета претендовали еще два человека. Это были глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева и начальник управления ЖКХ районной администрации Александр Сатьянов. Все они прошли через конкурсный отбор, а их программы развития района оценивали представители областных властей и местного собрания депутатов.