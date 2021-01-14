В Троицке вице-мэр признал вину в превышении должностных полномочий

Глава города и коллеги по-прежнему его защищают

Заместитель главы Троицка Вадим Герман освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест до 22 января, сообщили в пресс-службе Троицкого городского суда. О смягчении меры пресечения чиновнику ходатайствовало следствие. Поводом стало признание вице-мэром своей вины в превышении должностных полномочий.



«Обстоятельства совершения преступления полностью исследованы, фигурант дал последовательные показания, заключил досудебное соглашение со следствием, полностью признал свою вину», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Троицкого горсуда.

Добавим, в рамках следствия в конце минувшего года прошла очная ставка между Германом и мэром Александром Виноградовым. В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» глава города отметил, что не сомневается: смягчение меры пресечения для Германа следствие выхлопотало в обмен на обещание дать показания против мэра.

«Другое дело, что рассказывать Вадиму Ивановичу не о чем. Что ему пообещали, сейчас не уточнишь, он находится дома, ему запрещены все контакты», — отметил Александр Виноградов.

Напомним, Вадим Герман был задержан 14 декабря 2020 года, по обвинению в превышении должностных полномочий — по версии следствия, чиновник в конце 2019 года незаконно инициировал передачу оборудования в центральных тепловых пунктах от владельца, ЗАО «Теплосервис», сторонней организации. В следственных органах полагают, что этот шаг причинил поставщику тепла ущерб более чем в 9 миллионов рублей. В защиту своего заместителя глава города Александр Виноградов ранее сообщал ИА «Первое областное», что действия Вадима Германа были продиктованы решением местной комиссии по ЧС: в декабре 2019-го «Теплосервис» отказался включать оборудование, а это грозило центру города тепловым коллапсом.