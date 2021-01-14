Заместитель главы Троицка Вадим Герман освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест до 22 января, сообщили в пресс-службе Троицкого городского суда. О смягчении меры пресечения чиновнику ходатайствовало следствие. Поводом стало признание вице-мэром своей вины в превышении должностных полномочий.
«Обстоятельства совершения преступления полностью исследованы, фигурант дал последовательные показания, заключил досудебное соглашение со следствием, полностью признал свою вину», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Троицкого горсуда.
Добавим, в рамках следствия в конце минувшего года прошла очная ставка между Германом и мэром Александром Виноградовым. В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» глава города отметил, что не сомневается: смягчение меры пресечения для Германа следствие выхлопотало в обмен на обещание дать показания против мэра.
«Другое дело, что рассказывать Вадиму Ивановичу не о чем. Что ему пообещали, сейчас не уточнишь, он находится дома, ему запрещены все контакты», — отметил Александр Виноградов.