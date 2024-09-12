В Троицке завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, документы для участия в конкурсном отборе на пост главы подавали восемь человек. По итогам конкурса максимальное количество баллов набрали глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов.
Окончательное решение о назначении главы города примет депутатский корпус. Голосование состоится 17 сентября.
Напомним, срок полномочий действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекает в сентябре. Сам он с декабря 2023 года находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.