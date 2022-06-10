В Трехгорном выбрали исполняющего обязанности главы

Руководить городом будет первый заместитель Данил Громенко

В Трехгорном депутаты назначили исполняющим обязанности главы города первого заместителя главы Данила Громенко. Решение принято в пятницу, 10 июня, сообщают в администрации города. Бывший глава Евгений Сычев ранее подал в отставку.

В администрации города пояснили, что Данил Громенко будет возглавлять город на период проведения отбора на вакантную должность.

Экс-глава Евгений Сычев 9 июня отработал последний день. Он перешел на должность советника генерального директора ФГУП «Приборостроительный завод» по взаимодействию с органами власти. Накануне он поблагодарил всех, с кем тесно сотрудничал все эти годы.

«Мы многого добились вместе и решили самую главную задачу, поставленную перед муниципалитетом госкорпорацией „Росатом“, — разобраться с долгами. Я никуда не исчезаю. Продолжу заниматься социально-экономическим развитием города при взаимодействии государственных органов на приборостроительном заводе», — сообщил Евгений Сычев.

Также депутаты Трехгорного назначили дату первого этапа отбора кандидатур на должность главы города. 19 июля 2022 года конкурсная комиссия рассмотрит заявки желающих.