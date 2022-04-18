В трех поселениях Челябинской области прошли довыборы депутатов сельсоветов

Везде победили кандидаты от «Единой России»

17 апреля в Варненском, Каслинском и Пластовском муниципальных районах прошли довыборы в советы депутатов трех сельских поселений. По данным избирком Челябинской области, везде победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Каслинском районе один из проигравших кандидатов набрал ноль голосов.



В Варненском поселении на довыборах в местный сельсовет победила корреспондент газеты «Советское село» Наталья Мочалкина, набравшая 76,42 процента голосов, ее выбрали 94 избирателя. Три соперника Мочалкина, самовыдвиженец и члены ЛДПР и «Справедливой России — За Правду», набрали от 6 до 15 голосов, общая явка по одномандатному округу составила 17,3 процента.

В Каслинском районе выбирали депутата Воздвиженского сельского поселения. На участок явились за день 18 избирателей, что дало явку в 75 процентов. 15 голосов завоевала единоросс Валентина Гафарова.

Наконец, в Пластовском районе проходили самые масштабные выборы в Борисовском сельском поселении, причем по многомандатному округу: разыгрывались сразу три мандата сельских депутатов. Все места заняли также члены ЕР: Денис Лобканов, Сергей Подоляк и Елена Максимовская. Мужчины набрали по 405 голосов из 479, то есть более чем по 84 процента, дама — 78,91 процента (378 голосов). Ни за кого из пяти других кандидатов не проголосовало больше 67 человек.

На выборах в трех муниципалитетах работали наблюдатели Общественной палаты Челябинской области.

«Подводя итоги общественного наблюдения, хочу отметить, что это были самые тихие выборы за последние полгода. За весь день в региональный штаб не поступило ни одной жалобы. Голосование проходило в штатном режиме, без скандалов и нарушений. Нет ни малейшего сомнения, что сегодняшние выборы прошли чисто. Результаты голосования с уверенностью можно признать легитимными», — прокомментировал результаты голосования председатель региональной ОП Николай Дейнеко.