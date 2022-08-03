В Ташкенте открылся шоурум продукции компаний из Челябинской области

Выставка, стартовавшая в рамках Форума глав регионов стран ШОС, будет работать до ноября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии в Ташкенте шоурума — выставки продукции предприятий Челябинской области и других субъектов Федерации, принимающих участие в III Форуме глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества. Всего в шоуруме представлены 19 российских предприятий из четырех областей, сообщает пресс-служба губернатора.



Алексей Текслер выступил на открытии шоурума как руководитель российской нацчасти форума. Вместе с ним в мероприятии принял участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешиабаев.

«У нас тесные, дружественные связи с Узбекистаном. Мы наращиваем объем товарооборота и, конечно, заинтересованы в постоянном тесном сотрудничестве. Я благодарю узбекскую сторону за наше взаимодействие. Уверен, что мы совместными усилиями сможем сделать многое для развития экономических связей между нашими странами, между нашими регионами. Особо хочу отметить все предприятия, которые здесь сегодня представили свою продукцию. В случае успеха этого проекта мы продлим его работу для того, чтобы получить максимальный эффект», — обратился к участникам форума Алексей Текслер.

Челябинскую область в ташкентском шоуруме представляет продукция АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ООО «Ресурс», ООО «Алсо», ООО «ДСТ Урал», ООО «Нефть-сервис», ИП Валеев Т. Р., ООО «Триумф», ООО «Завод СпецАгрегат».

Напомним, на пленарном заседании форума Алексей Текслер выступил с инициативой создания общих для регионов стран ШОС порталов, представляющих потенциальным партнерам возможности друг друга в туристической и промышленной сферах и логистике.